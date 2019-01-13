Смех продлевает жизнь: утренние анекдоты 13 января

- У тебя есть какие-нибудь недостатки?
- Излишняя прямота.
- Я думаю, что это, наоборот, достоинство.
- А мне плевать, что ты думаешь.
Работа - это такой квест, чтобы покупать продукты.
Знаете, как классно все лето общаться с друзьями, гулять допоздна, знакомиться с новыми людьми, загорать и купаться и просто хорошо проводить время?
Вот и я не знаю.
Ну вот что вы знаете об оптимизме? Моя соседка, когда моет окна, всегда кладет в карман ключи от квартиры. На случай, если вывалится из окна. А живем мы на 9-м этаже.
Так мило, что каждая из вас двоих думает, что взяла с собой самую страшную подружку...