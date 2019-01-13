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Чтобы смех не прекращался: вечерние анекдоты 13 января

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Чтобы смех не прекращался: вечерние анекдоты 13 января
16:02 Сегодня Телеграф

Забавные анекдоты для хорошего настроения в этот вечер.

- Запомни, сынок: умный человек всегда во всем сомневается. Только полный идиот может быть в чем-то абсолютно уверен.
- Ты в этом уверен, папа?
- Абсолютно!

Мужчина у колдуна.
- Помогите приворожить девушку.
- Хорошо, запоминай приворот. Приходишь с ней в магазин модной женской одежды и говоришь заветные слова: "Все оплачу - бери, что хочешь...".

Алкоголь - для слабаков, сильные наслаждаются депрессией!

- Моему мужу 50 лет. Между нами разница в 20 лет!
- О, поздравляю!
- С чем?
- Ну как же, для своих семидесяти лет вы выглядите очень неплохо.

Смех продлевает жизнь: утренние анекдоты 13 января

- ...А коньячок в театр можно принести с собой в бутылочке из-под "Активии". Она непрозрачная!
- Сразу видно, что ты заядлый театрал.

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Улыбка, Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Анекдоты, Вечерние анекдоты, Анекдоты 13 января.
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