Чтобы смех не прекращался: вечерние анекдоты 13 января

- Запомни, сынок: умный человек всегда во всем сомневается. Только полный идиот может быть в чем-то абсолютно уверен.
- Ты в этом уверен, папа?
- Абсолютно!
Мужчина у колдуна.
- Помогите приворожить девушку.
- Хорошо, запоминай приворот. Приходишь с ней в магазин модной женской одежды и говоришь заветные слова: "Все оплачу - бери, что хочешь...".
Алкоголь - для слабаков, сильные наслаждаются депрессией!
- Моему мужу 50 лет. Между нами разница в 20 лет!
- О, поздравляю!
- С чем?
- Ну как же, для своих семидесяти лет вы выглядите очень неплохо.
- ...А коньячок в театр можно принести с собой в бутылочке из-под "Активии". Она непрозрачная!
- Сразу видно, что ты заядлый театрал.