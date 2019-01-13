Чтобы смех не прекращался: вечерние анекдоты 13 января

Забавные анекдоты для хорошего настроения в этот вечер.

- Запомни, сынок: умный человек всегда во всем сомневается. Только полный идиот может быть в чем-то абсолютно уверен.

- Ты в этом уверен, папа?

- Абсолютно!

Мужчина у колдуна.

- Помогите приворожить девушку.

- Хорошо, запоминай приворот. Приходишь с ней в магазин модной женской одежды и говоришь заветные слова: "Все оплачу - бери, что хочешь...".

Алкоголь - для слабаков, сильные наслаждаются депрессией!

- Моему мужу 50 лет. Между нами разница в 20 лет!

- О, поздравляю!

- С чем?

- Ну как же, для своих семидесяти лет вы выглядите очень неплохо.

- ...А коньячок в театр можно принести с собой в бутылочке из-под "Активии". Она непрозрачная!

- Сразу видно, что ты заядлый театрал.