Убойная доза юмора: вечерние анекдоты на 17 января

Доза позитива для расслабления после тяжелого рабочего дня.

Оптимисты смотрят телевизор, пессимисты - интернет, реалисты - холодильник.

Любимая поза мужчины и кота: организм распластался на диване, придавленный обилием свободного времени...

Только мы берем листовки около метро не для того, чтобы узнать, что там, а чтобы помочь раздающему.

- Девушка, а сколько вам лет?

- Не скажу!

- Ну хотя бы первые две цифры назовите!

- Сема, почему ты до сих пор не сообщил в полицию, что у тебя украли автомобиль?

- Жду, когда его перекрасят и подремонтируют - таки тогда и сообщу.