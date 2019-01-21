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Закончи день ярко и весело: вечерние анекдоты 21 января

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Закончи день ярко и весело: вечерние анекдоты 21 января
16:11 Сегодня Телеграф

Позитивные анекдоты, которые отвлекут вас от будничной суеты.

Женская истерика - это объяснение женской интуиции с помощью женской логики.

Больше всего люблю плавать на спине. К сожалению, мало кто из посетителей бассейна выдерживает меня больше пары метров.

Такое чувство, что редакторы телеканалов составляют программу так: "Это хороший фильм. Ставим его на два часа ночи".

Каждое утро, когда звонит будильник, первым делом просыпается желание убивать, а потом уже я.

Улыбнитесь в это зимнее утро: утренние анекдоты 21 января

- Доктор, как прошла операция?
- Еще никак, но раз уж вы не спите, придержите зажимом вот здесь.

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Улыбка, Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Анекдоты, Вечерние анекдоты, Анекдоты 21 января.
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