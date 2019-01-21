Закончи день ярко и весело: вечерние анекдоты 21 января

Позитивные анекдоты, которые отвлекут вас от будничной суеты.

Женская истерика - это объяснение женской интуиции с помощью женской логики.

Больше всего люблю плавать на спине. К сожалению, мало кто из посетителей бассейна выдерживает меня больше пары метров.

Такое чувство, что редакторы телеканалов составляют программу так: "Это хороший фильм. Ставим его на два часа ночи".

Каждое утро, когда звонит будильник, первым делом просыпается желание убивать, а потом уже я.

- Доктор, как прошла операция?

- Еще никак, но раз уж вы не спите, придержите зажимом вот здесь.