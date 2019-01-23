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Смех продлевает жизнь: утренние анекдоты 23 января

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Смех продлевает жизнь: утренние анекдоты 23 января
09:13 Сегодня Телеграф

Веселые анекдоты помогут сделать ваш день хорошим с самого утра.

Работа в большой компании - это когда ты три года здороваешься с человеком, но не знаешь, кто это вообще такой.

- Слушай, я кроссворд разгадываю: "Человек, который обязан отдавать все деньги другому человеку, получая взамен еду". Это кто?

- Раб.

- Я тоже думаю, что раб, а жена написала: "Муж".

- Доктор, у меня депрессия...

- Лучшее лекарство - с головой окунуться в работу.

- Но, доктор, я замешиваю бетон.

Я очень люблю путешествовать. Вчера посетил кухню, столицу квартиры.

Смешные анекдоты после насыщенного дня: вечерние анекдоты 22 января

 Объявление после праздников при входе в городском парке:

"Не пугайтесь! Белочки у нас настоящие".

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