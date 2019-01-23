Смех продлевает жизнь: утренние анекдоты 23 января

Работа в большой компании - это когда ты три года здороваешься с человеком, но не знаешь, кто это вообще такой.
- Слушай, я кроссворд разгадываю: "Человек, который обязан отдавать все деньги другому человеку, получая взамен еду". Это кто?
- Раб.
- Я тоже думаю, что раб, а жена написала: "Муж".
- Доктор, у меня депрессия...
- Лучшее лекарство - с головой окунуться в работу.
- Но, доктор, я замешиваю бетон.
Я очень люблю путешествовать. Вчера посетил кухню, столицу квартиры.
Объявление после праздников при входе в городском парке:
"Не пугайтесь! Белочки у нас настоящие".