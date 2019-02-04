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Чтобы смех не прекращался: вечерние анекдоты 4 февраля

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Чтобы смех не прекращался: вечерние анекдоты 4 февраля
16:00 Сегодня Телеграф

Забавные анекдоты для хорошего настроения в этот вечер.

Батон колбасы с этикеткой. В графе "Состав:" написано "Вам лучше не знать"

- Объясни мне, почему тебе в школе достаются самые низкие оценки? - Не знаю, папа. Наверное более высокие у них идут на экспорт.

Сенатор на допросе: - Слюшай, зачем спрашиваешь, почему я убивал и крал? Мне папа велел! Вот ты родителей уважаешь? Следователь: - Так это в чистом виде вынужденная коррупция…

Заряд позитива на день обеспечен: утренние анекдоты на 4 февраля

- Когда тебе плохо - сильный мужчина поможет, а слабый сделает вид, что ему еще хуже... - Петрович, хорош болтать, а то так пианино не дотащим!

- Алло, это психбольница? - Нет, это квартира. Но, в принципе, могу позвать Фирочку...

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Анекдоты, Вечерние анекдоты, Анекдоты 4 февраля.
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