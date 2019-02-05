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Веселое утро: забавные анекдоты 5 февраля

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Веселое утро: забавные анекдоты 5 февраля
05:55 Сегодня Телеграф

Веселые анекдоты помогут сделать ваш день хорошим с самого утра.

Хорошая работа - это если ты раз в неделю говоришь себе "слава Богу, уже пятница!". Плохая работа - это если ты раз в день говоришь себе "слава Богу, уже вечер!".

То, что время - это самый ограниченный ресурс в этом мире, по-настоящему понимаешь, только когда стоишь в очереди в общественный туалет.

Заряд позитива на день обеспечен: утренние анекдоты на 4 февраля

- Вот интересно, почему не устраивают марш в защиту тупых? - Потому что марши проводятся для меньшинств.

В телевизоре каждый день говорят, что жизнь у нас всё лучше и лучше. Обняла телевизор, сижу и плачу. Не знаю - как мне в телевизор попасть.

Вид людей, жрущих попкорн - причина, по которой выключают свет в кинотеатре.

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