Веселое утро: забавные анекдоты 5 февраля

Хорошая работа - это если ты раз в неделю говоришь себе "слава Богу, уже пятница!". Плохая работа - это если ты раз в день говоришь себе "слава Богу, уже вечер!".
То, что время - это самый ограниченный ресурс в этом мире, по-настоящему понимаешь, только когда стоишь в очереди в общественный туалет.
- Вот интересно, почему не устраивают марш в защиту тупых? - Потому что марши проводятся для меньшинств.
В телевизоре каждый день говорят, что жизнь у нас всё лучше и лучше. Обняла телевизор, сижу и плачу. Не знаю - как мне в телевизор попасть.
Вид людей, жрущих попкорн - причина, по которой выключают свет в кинотеатре.