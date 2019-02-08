Озари мир своей улыбкой: утренние анекдоты 8 февраля

Начни свой день с правильного и позитивного выбора!

Собственный бизнес идет гораздо успешнее, если у вас есть собственный адвокат, собственный прокурор и собственный судья.

- Милая, я хочу подарить тебе звезды!

- Ух ты, а в каком созвездии?

- В созвездии Коньяк Армянский!

Сегодня спросила мужа, почему он больше не говорит, что любит меня. Ответил, что после того, как я разбила его машину, сам факт, что я до сих пор здорова и живу в его доме, уже служит доказательством его горячей любви.

"А почему бы и нет?!" - подумал Исак Хаимович и переписал завещание на самого себя.

- Слушай, может, поужинаем когда-нибудь?

- Вообще-то хочется каждый день ужинать.