Смех до слез: вечерние анекдоты на 8 февраля

- Созвездие Большая Медведица хотят переименоватъ в созвездие Большой Медведь.
- А почему?
- Просто раньше телескопы были не такие мощные, не все звездочки в созвездии можно было разглядеть.
Жена с черным поясом по карате - это крепкая семья, воспитанные дети, вежливая свекровь, любящий и верный муж.
Шеф - подчиненным:
- Вот наш новый сотрудник. Покажите ему, чем вы занимаетесь, когда думаете, что я за вами наблюдаю.
Мужчина в графе "семейное положение" написал:
"Безвыходное: жена, теща и пятеро детей!"
Надпись на упаковке активированного угля:
"Данный уголь не активирован. Чтобы активировать уголь, отправьте SMS на номер 3434!"