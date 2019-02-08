Смех до слез: вечерние анекдоты на 8 февраля

Веселые анекдоты на вечер для хорошего настроения.

- Созвездие Большая Медведица хотят переименоватъ в созвездие Большой Медведь.

- А почему?

- Просто раньше телескопы были не такие мощные, не все звездочки в созвездии можно было разглядеть.

Жена с черным поясом по карате - это крепкая семья, воспитанные дети, вежливая свекровь, любящий и верный муж.

Шеф - подчиненным:

- Вот наш новый сотрудник. Покажите ему, чем вы занимаетесь, когда думаете, что я за вами наблюдаю.

Мужчина в графе "семейное положение" написал:

"Безвыходное: жена, теща и пятеро детей!"

Надпись на упаковке активированного угля:

"Данный уголь не активирован. Чтобы активировать уголь, отправьте SMS на номер 3434!"