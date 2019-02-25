Улыбка до ушей: вечерние анекдоты 25 февраля

Подборка веселых анекдотов для отличного вечера.

- У тебя лишний вес.

- Не лишний, а запасной.

К тридцати годам у женщины формируется образ принца, под который подходит любой козел...

- У тебя вообще с женщинами что-нибудь серьезное было?

- Да, один раз даже до суда дошло.

Друг повернут на головоломках. Я решил подарить ему кубик Рубика. Отклеилась пара квадратиков. Я приклеил неправильно. Завтра пойду проведаю его в психушке.

- Доченька, чем сегодня в садике занимались?

- Маму рисовали...

- Так вы и вчера маму рисовали, вроде бы?!

- Ну да... Мы каждый день маму рисуем... Воспитательница нам всегда говорит: "Всем сидеть тихо и рисовать... Мать вашу!"