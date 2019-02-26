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Вторник, 26.02.2019
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Начни утро с позитивной ноты: утренние анекдоты 26 февраля

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Начни утро с позитивной ноты: утренние анекдоты 26 февраля
05:55 Сегодня Телеграф

Самые забавные анекдоты для хорошего настроения на весь день.

- Толя, я вижу, что ты не умер, у тебя ноздри шевелятся, когда ты дышишь. Так куда движутся наши отношения?

 

Бабы все чувствуют. Любое изменение, любой холодок в общении, любую подставу. Бабы все чувствуют. Кроме момента, когда надо заткнуться.

 

- Горящие холодным огнем глаза, сильные и нежные руки, страстное дыхание...

- Белла Моисеевна, а еще какие-нибудь приметы были у грабителя?

 

Хозяйственная девушка перед выходом из дома всегда запостит селфи. Ну чтобы лайки капали, пока она где-то шляется.

Улыбка до ушей: вечерние анекдоты 25 февраля 

- Скажите, пожалуйста, а какой здесь пароль от Wi-Fi?

- Это же похороны!

- А "похороны" - с маленькой или большой?

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Все по теме:

Смех, Юмор, Позитив, Курьез, Радость, Веселье, Анекдоты, Утренние анекдоты, Анекдоты на утро, Утренние анекдоты 26 февраля, 26 февряля.
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