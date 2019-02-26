Начни утро с позитивной ноты: утренние анекдоты 26 февраля

Самые забавные анекдоты для хорошего настроения на весь день.

- Толя, я вижу, что ты не умер, у тебя ноздри шевелятся, когда ты дышишь. Так куда движутся наши отношения?

Бабы все чувствуют. Любое изменение, любой холодок в общении, любую подставу. Бабы все чувствуют. Кроме момента, когда надо заткнуться.

- Горящие холодным огнем глаза, сильные и нежные руки, страстное дыхание...

- Белла Моисеевна, а еще какие-нибудь приметы были у грабителя?

Хозяйственная девушка перед выходом из дома всегда запостит селфи. Ну чтобы лайки капали, пока она где-то шляется.

- Скажите, пожалуйста, а какой здесь пароль от Wi-Fi?

- Это же похороны!

- А "похороны" - с маленькой или большой?