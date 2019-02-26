Смех до слез: вечерние анекдоты на 26 февраля

Забавные анекдоты, которые расслабят вас после тяжелого рабочего дня.

- Зря отказываешься, пельмени вкусные.

- Приличные люди берут с собой в кинотеатр попкорн.

Жить в маленьком городе - это когда тебя знают еще до знакомства с тобой!

Неожиданно вспыхнувший лесной пожар придал соревнованиям по спортивному ориентированию неповторимую динамику и зрелищность.

Археологам удалось полностью расшифровать надпись на скрижали Завета. Оказалось, что заповедь была всего одна:

"Не с глаголами пишется отдельно. Например: не убий, не укради, не прелюбодействуй и т. д."

- Сколько друзей у меня было, сколько родственников... В гости друг к другу ходили, общались. Все, никого нет, всех забрала она, проклятая.

- Водка?

- Дача!