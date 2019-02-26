Смех до слез: вечерние анекдоты на 26 февраля

- Зря отказываешься, пельмени вкусные.
- Приличные люди берут с собой в кинотеатр попкорн.
Жить в маленьком городе - это когда тебя знают еще до знакомства с тобой!
Неожиданно вспыхнувший лесной пожар придал соревнованиям по спортивному ориентированию неповторимую динамику и зрелищность.
Археологам удалось полностью расшифровать надпись на скрижали Завета. Оказалось, что заповедь была всего одна:
"Не с глаголами пишется отдельно. Например: не убий, не укради, не прелюбодействуй и т. д."
- Сколько друзей у меня было, сколько родственников... В гости друг к другу ходили, общались. Все, никого нет, всех забрала она, проклятая.
- Водка?
- Дача!