Время улыбаться: вечерние анекдоты 28 февраля

Забавные анекдоты для хорошего настроения в этот четверг.

- Доктор, я разговариваю сам с собой.

- Нормально, внутренний диалог.

- Да, но я разговариваю на английском языке! Я не понимаю, о чем речь!

Глядя, как мама примеряет новую шубу из натурального меха, Вовочка заметил:

- Мама, а ты понимаешь, что эта шуба - результат ужасных страданий бедного, несчастного животного?

Мама посмотрела на Вовочку строго и ответила:

- Как ты можешь так говорить о родном отце?!

Самое обидное - это когда ты продумал в голове диалог, а твой собеседник говорит не по тексту.

Доверие - это когда тебе говорят:

- Знаешь, а он у тебя гуляет.

А ты отвечаешь:

- Пусть гуляет… Он тепло одет…

- Сема, еще раз пошутишь за мою фигуру - получишь сковородой в лоб! Ты меня понял?

- Да, Роза.

- Шо ты понял?

- Шо твой лишний вес мне реально угрожает!