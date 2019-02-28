Время улыбаться: вечерние анекдоты 28 февраля

- Доктор, я разговариваю сам с собой.
- Нормально, внутренний диалог.
- Да, но я разговариваю на английском языке! Я не понимаю, о чем речь!
Глядя, как мама примеряет новую шубу из натурального меха, Вовочка заметил:
- Мама, а ты понимаешь, что эта шуба - результат ужасных страданий бедного, несчастного животного?
Мама посмотрела на Вовочку строго и ответила:
- Как ты можешь так говорить о родном отце?!
Самое обидное - это когда ты продумал в голове диалог, а твой собеседник говорит не по тексту.
Доверие - это когда тебе говорят:
- Знаешь, а он у тебя гуляет.
А ты отвечаешь:
- Пусть гуляет… Он тепло одет…
- Сема, еще раз пошутишь за мою фигуру - получишь сковородой в лоб! Ты меня понял?
- Да, Роза.
- Шо ты понял?
- Шо твой лишний вес мне реально угрожает!