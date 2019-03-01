Улыбка до ушей: вечерние анекдоты на 1 марта

Говорят, раньше фильмы заставляли задуматься, а нынешние нет. Неправда, я посмотрев современный фильм, всегда задумываюсь: зачем я его смотрел?!
Сегодня на остановке двое мужчин ведут разговор. Один — другому: — Вчера была встреча выпускников. Медляк. Кладу руки на попу однокласснице … Или я что-то забыл за 20 лет, или у меня раза в три уменьшились ладони.
- Люда, что бы ты попросила у Золотой Рыбки?
- Волшебную палочку!
- Вы шелкопряд?
- Да.
- Местный?
- Ага. Тутовый.
Жена:
- Я у тебя, как Золушка - стираю, убираю, готовлю...
Муж в ответ:
- Я же тебе говорил, выйдешь за меня - жить будешь, как в сказке!