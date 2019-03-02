Смех до слез: утренние анекдоты 2 марта

Отборный юмор специально для наших читателей!

- Дорогой, помнишь ты ездил на рыбалку?

- Да, а что?

- Щука твоя звонила, сказала что с икрой!

- Смотри, это видео о том, как я провожу свой день.

- Но это фотка, где ты лежишь на диване!

- Это видео!

Мужик так трактор с завода упер.

Подцепил какую-то бочку, едет через проходную, охранник ему:

- Куда бочку везешь?

- Домой, для личной надобности!

- Отцепляй!

Ну, он отцепил и поехал.

Иван так быстро надевал шерстяной свитер, что его убило током.

- Люся, а ты замуж за меня пойдешь?

- Нет, я за день так находилась...