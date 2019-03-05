Смех до слез: вечерние анекдоты 5 марта

Забавные анекдоты, которые поднимут вам настроение после тяжелого рабочего дня.

Женщина у психотерапевта:

- Мне кажется, что мой муж мне изменяет. По понедельникам он исчезает, возвращается веселый и довольный, глаза горят. А через день опять начинает брюзжать и теряет ко всему интерес.

Психотерапевт:

- А-а, так это он ко мне ходит.

Подарил девушке миллион алых роз. А она говорит: что это четное число цветов даришь, смерти моей желаешь? Развернулась и ушла.

- Нож в печень - никто не вечен!

- А вы точно специалист по решению конфликтных ситуаций?

Бесит, когда говорят, что ты не умеешь формулировать свои мысли, хотя ты вполне очень даже, ну это, как бы да.

- Правда, женщины любят ушами?

- Да, им нравится хруст денег.