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Смех до слез: вечерние анекдоты 5 марта

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Смех до слез: вечерние анекдоты 5 марта
16:09 Сегодня Телеграф

Забавные анекдоты, которые поднимут вам настроение после тяжелого рабочего дня.

Женщина у психотерапевта:

- Мне кажется, что мой муж мне изменяет. По понедельникам он исчезает, возвращается веселый и довольный, глаза горят. А через день опять начинает брюзжать и теряет ко всему интерес.

Психотерапевт:

- А-а, так это он ко мне ходит.

Подарил девушке миллион алых роз. А она говорит: что это четное число цветов даришь, смерти моей желаешь? Развернулась и ушла.

- Нож в печень - никто не вечен!

- А вы точно специалист по решению конфликтных ситуаций?

Бесит, когда говорят, что ты не умеешь формулировать свои мысли, хотя ты вполне очень даже, ну это, как бы да.

Встречайте утро с улыбкой: утренние анекдоты 5 марта

- Правда, женщины любят ушами?

- Да, им нравится хруст денег.

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