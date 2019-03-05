Смех до слез: вечерние анекдоты 5 марта

Женщина у психотерапевта:
- Мне кажется, что мой муж мне изменяет. По понедельникам он исчезает, возвращается веселый и довольный, глаза горят. А через день опять начинает брюзжать и теряет ко всему интерес.
Психотерапевт:
- А-а, так это он ко мне ходит.
Подарил девушке миллион алых роз. А она говорит: что это четное число цветов даришь, смерти моей желаешь? Развернулась и ушла.
- Нож в печень - никто не вечен!
- А вы точно специалист по решению конфликтных ситуаций?
Бесит, когда говорят, что ты не умеешь формулировать свои мысли, хотя ты вполне очень даже, ну это, как бы да.
- Правда, женщины любят ушами?
- Да, им нравится хруст денег.