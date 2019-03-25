Чтобы смех не прекращался: утренние анекдоты 25 марта

Забавные анекдоты, которые не дадут вам грустить утром.

Новорожденный слоненок весит около 100 килограммов. А ты - молодец, 18 лет упорно шла к этой отметке.

- А я с собой в поход всегда фотографию тещи беру...

- Зачем?

- Ну как же?! Гром, молнии, ливень, холод, грязища, комары кусают, а я гляжу на карточку и думаю: господи, хорошо-то как!

Жена гневно - мужу:

- Не, ну пьяный, ладно... А что спина-то поцарапана, а?!

- Ты не поверишь... Идти не мог... Орел принес...

- Я свободный художник! Я так вижу! Я создаю абстракции. Асимметричные фигуры, понятные только моему творческому видению.

- Простите, а вы точно пластический хирург?..

Бабушка, глядя на свадебный кортеж:

- Ну вот, еще одну повезли посуду мыть…