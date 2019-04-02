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Не грустите вечером: вечерние анекдоты 2 апреля

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Не грустите вечером: вечерние анекдоты 2 апреля
16:00 Сегодня Телеграф

Убойные анекдоты для хорошего настроения вечером.

- Алло! Это центр занятости?

- Да!

- Можно у вас занять?!

- Эй, красавец мужчина, в этот прохладный вечер не согреете ли вы даму?

- Без проблем! И для начала - двадцать приседаний!..

Прораб показывает заказчику объект - широченный колодец.

Тот заглядывает в него:

- А зачем внизу лампа?

- Ну как? Все, как на чертеже, - вот.

Дает ему чертеж. За¬казчик смотрит на него. Переворачивает вверх ногами.

- Идиоты! Здесь должен быть маяк.

- Иди возьми пару бутылок водки.

- Пару - это сколько?

- Пару - это восемь!

Начни утро с позитивной ноты: веселые анекдоты 2 апреля

Жена, уходя в магазин, предупредила мужа:

- Будешь варить пельмени, кидай их в кастрюлю по одному, чтобы не слиплись!

Когда вернулась, злой муж варил шестой пельмень!

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