Не грустите вечером: вечерние анекдоты 2 апреля

Убойные анекдоты для хорошего настроения вечером.

- Алло! Это центр занятости?

- Да!

- Можно у вас занять?!

- Эй, красавец мужчина, в этот прохладный вечер не согреете ли вы даму?

- Без проблем! И для начала - двадцать приседаний!..

Прораб показывает заказчику объект - широченный колодец.

Тот заглядывает в него:

- А зачем внизу лампа?

- Ну как? Все, как на чертеже, - вот.

Дает ему чертеж. За¬казчик смотрит на него. Переворачивает вверх ногами.

- Идиоты! Здесь должен быть маяк.

- Иди возьми пару бутылок водки.

- Пару - это сколько?

- Пару - это восемь!

Жена, уходя в магазин, предупредила мужа:

- Будешь варить пельмени, кидай их в кастрюлю по одному, чтобы не слиплись!

Когда вернулась, злой муж варил шестой пельмень!