Начните среду весело: утренние анекдоты 3 апреля

Веселые анекдоты для читателей с юмором.

- Алло, милиция? Помогите, у меня пропала жена.

- Опишите ее подробно.

- Сейчас, но предупреждаю: если жена найдется, ей мое описание не показывайте, а то искать придется меня.

Кажется, у меня послеродовая депрессия. Она началась сразу после того, как меня родили.

- Котик.

- Да, зая.

- У нас ничего не получится. Мы разные животные.

- Сын, мы уезжаем на три дня, и квартира полностью в твоем рас… Ты можешь не вызывать проституток, когда я с тобою разговариваю?!

Наверное, у каждого был такой момент, когда так хотелось бросить свой телефон об стенку, но вот его стоимость всегда заставляла аккуратно бросать его на кроватку!