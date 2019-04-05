Заряд позитива на день обеспечен: утренние анекдоты на 5 апреля

Утренний заряд позитива и бодрости обеспечен!

- Дорогой, кто звонил?

- Я так и не понял. Какой-то мужик, синоптик, что ли...

- А чего ты так решил?

- Вопрос странный прозвучал: "Ну что, солнце, горизонт уже чист?"

Как бы сфоткаться в огороде так, чтобы все подумали, что я на море?

- Вы знаете, за что я вас остановил?

- Да, я превысил скорость. Но понимаете, офицер, это вопрос жизни и смерти.

- А поконкретнее?

- Меня дома ждет голая женщина.

- И?

- И если я приеду домой позже жены, я труп!

Блин, куда вечно девается пульт от телика? Наверное, он тайно встречается с ключами от дома и они дружно ждут флешку!

Не бойтесь, я весьма дружелюбно против вас настроена.