Заряд позитива на день обеспечен: утренние анекдоты на 5 апреля

- Дорогой, кто звонил?
- Я так и не понял. Какой-то мужик, синоптик, что ли...
- А чего ты так решил?
- Вопрос странный прозвучал: "Ну что, солнце, горизонт уже чист?"
Как бы сфоткаться в огороде так, чтобы все подумали, что я на море?
- Вы знаете, за что я вас остановил?
- Да, я превысил скорость. Но понимаете, офицер, это вопрос жизни и смерти.
- А поконкретнее?
- Меня дома ждет голая женщина.
- И?
- И если я приеду домой позже жены, я труп!
Блин, куда вечно девается пульт от телика? Наверное, он тайно встречается с ключами от дома и они дружно ждут флешку!
Не бойтесь, я весьма дружелюбно против вас настроена.