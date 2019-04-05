Не сдержать смех: вечерние анекдоты 5 апреля

- Доктор, я только что узнал: меня будет оперировать практикант Сидоров.
- Да, операция завтра.
- Так ведь зарежет!
- А мы ему двоечку поставим.
Пятьдесят лет назад, чтобы уронить телефон в унитаз, нужно было быть ну очень пьяным.
Я обычно не импровизирую, а доверяю жарить мясо маме. Этот старый, проверенный рецепт достался мне еще от папы.
По мере развития отношений один обязательно наглеет.
Главное - успеть первым.
В ресторане.
- Официант! Я отказываюсь платить! Это была не еда, а какая-то отрава!
- А это не счет - это завещание. А за ваш ужин нам заплатила ваша жена!