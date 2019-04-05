Не сдержать смех: вечерние анекдоты 5 апреля

Позитивные анекдоты для хорошего настроения вечером.

- Доктор, я только что узнал: меня будет оперировать практикант Сидоров.

- Да, операция завтра.

- Так ведь зарежет!

- А мы ему двоечку поставим.

Пятьдесят лет назад, чтобы уронить телефон в унитаз, нужно было быть ну очень пьяным.

Я обычно не импровизирую, а доверяю жарить мясо маме. Этот старый, проверенный рецепт достался мне еще от папы.

По мере развития отношений один обязательно наглеет.

Главное - успеть первым.

В ресторане.

- Официант! Я отказываюсь платить! Это была не еда, а какая-то отрава!

- А это не счет - это завещание. А за ваш ужин нам заплатила ваша жена!