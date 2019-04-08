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Чтобы смех не прекращался: утренние анекдоты 8 апреля

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Чтобы смех не прекращался: утренние анекдоты 8 апреля
06:23 Сегодня Телеграф

Самые забавные анекдоты, которые сделают Ваш день.

В автобусе жена выговаривает мужу:

- Ты кобель, ты бабник, ты ни одной юбки не пропустишь!

Рядом стоящая женщина интересуется:

- Простите, вы его ругаете или рекламируете?

- Папа, а почему про одних людей говорят, что он достиг чего-то, а про других - добился?

- Ну вот смотри, сынок. Если ты увидишь высоко на дереве яблоко, полезешь за ним и сорвешь его, то ты его достиг, а если, отлупив младшего брата, отобрал у него яблоко - значит, добился.

- Дорогой, мы с тобой расстаемся!!!

- Что, опять тараканы в твоей голове проголосовали против меня?..

Утро. Понедельник.

Начальник спрашивает: 

- У тебя глаза красные. Пил, что ли?

- Нет! По работе скучал, плакал!

Заряд позитивного настроения: вечерние анекдоты 7 апреля

Жена приехала из санатория и по показаниям электросчетчика вычислила, сколько дней муж не ночевал дома.

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