Не грустите вечером: вечерние анекдоты 10 апреля

Когда Далю были нужны новые слова для его толкового словаря, он приезжал в деревню, разбивал на глазах мужиков 2 - 3 бутылки водки, а потом стоял и записывал.
Когда вам говорят, что никто, кроме вас, этого сделать не сможет, это означает, что других таких дураков нет.
Я тут случайно заметила: если блузку не застегивать на три верхние пуговицы, то глаза можно не красить.
- Люся, не хочу тебя обидеть, но если бы ты попала в лапы к тигру, то он бы дней десять тебя ел...
Выходя из кинотеатра, девушка говорит парню:
- Книга интереснее.
- Чем фильм?
- Чем ты.