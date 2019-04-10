Не грустите вечером: вечерние анекдоты 10 апреля

Убойные анекдоты для хорошего настроения вечером.

Когда Далю были нужны новые слова для его толкового словаря, он приезжал в деревню, разбивал на глазах мужиков 2 - 3 бутылки водки, а потом стоял и записывал.

Когда вам говорят, что никто, кроме вас, этого сделать не сможет, это означает, что других таких дураков нет.

Я тут случайно заметила: если блузку не застегивать на три верхние пуговицы, то глаза можно не красить.

- Люся, не хочу тебя обидеть, но если бы ты попала в лапы к тигру, то он бы дней десять тебя ел...

Выходя из кинотеатра, девушка говорит парню:

- Книга интереснее.

- Чем фильм?

- Чем ты.