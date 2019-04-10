Скачать
Среда, 10.04.2019
Россия сорвала минские переговоры по Донбассу
Россия сорвала минские переговоры по Донбассу
Президент утвердил программу "Украина - НАТО" на 2019 год
Президент утвердил программу "Украина - НАТО" на 2019 год
"Женщина Украины 2019": Прищепа завоевала престижную премию
"Женщина Украины 2019": Прищепа завоевала престижную премию
Рок Булава 2019: чего ожидать от фестиваля в этом году
Рок Булава 2019: чего ожидать от фестиваля в этом году

Не грустите вечером: вечерние анекдоты 10 апреля

Смотрите фото (5)
Не грустите вечером: вечерние анекдоты 10 апреля
15:59 Сегодня Телеграф

Убойные анекдоты для хорошего настроения вечером.

Когда Далю были нужны новые слова для его толкового словаря, он приезжал в деревню, разбивал на глазах мужиков 2 - 3 бутылки водки, а потом стоял и записывал.

Когда вам говорят, что никто, кроме вас, этого сделать не сможет, это означает, что других таких дураков нет.

Я тут случайно заметила: если блузку не застегивать на три верхние пуговицы, то глаза можно не красить.

- Люся, не хочу тебя обидеть, но если бы ты попала в лапы к тигру, то он бы дней десять тебя ел...

Начни утро с позитивной ноты: веселые анекдоты 10 апреля

Выходя из кинотеатра, девушка говорит парню:

- Книга интереснее.

- Чем фильм?

- Чем ты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Улыбка, Смех, Настроение, Юмор, Анекдоты, 10 апреля, Вечерние анекдоты, Хохот, Анекдоты на вечер, анекдоты 10 апреля, Анекдоты на вечер 10 апреля, Вечерние анекдоты 10 апреля.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Елена Кравец из "Квартал 95" просит о помощи
02 Гороскоп на сегодня, 10 апреля 2019: все знаки Зодиака
03 "Олимпийский" получил запросы на дебаты от кандидатов в президенты
04 До +20 и дожди с грозами: в Украине будет тепло, но дождливо
05 Приметы и обряды на 10 апреля – День Иллариона
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
До +20 и дожди с грозами: в Украине будет тепло, но дождливо
До +20 и дожди с грозами: будет тепло, но дождливо
Вместо кассовых аппаратов будут использовать смартфоны
Вместо кассовых аппаратов будут использовать планшеты
В Украине примут новые стандарты промышленного производства
В Украине примут новые стандарты промышленного производства
Женщина Украины 2019: Оля Полякова стала женщиной года
Женщина Украины 2019: Оля Полякова стала женщиной года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь