Смех до слез: вечерние анекдоты 11 апреля

Эта подборка веселых анекдотов поднимет вам настроение.

На одесской таможне.

- Что вы везете, гражданин Рабинович? Оружие, наркотики есть?

- Сейчас я посмотрю, просто мне мама чемодан собирала…

В магазине при продаже алкоголя:

- 18 лет есть?

- Да.

- Что такое пейджер?

- Устройство для приема текстовых сообщений.

- Ок.

На ночь глядя есть нельзя… Поэтому многие едят не глядя!

- Думаешь, общаться наречиями - это нормально?

- Нормально.

- А я вот так не считаю!

- Странно.

- Да пошел ты!

- Обидно.

Он хотел наладить отношения с тещей и решил заказать ей по интернету красивое модное платье, но, как назло, она проснулась как раз в тот момент, когда он измерял ее рулеткой...