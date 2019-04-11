Смех до слез: вечерние анекдоты 11 апреля

На одесской таможне.
- Что вы везете, гражданин Рабинович? Оружие, наркотики есть?
- Сейчас я посмотрю, просто мне мама чемодан собирала…
В магазине при продаже алкоголя:
- 18 лет есть?
- Да.
- Что такое пейджер?
- Устройство для приема текстовых сообщений.
- Ок.
На ночь глядя есть нельзя… Поэтому многие едят не глядя!
- Думаешь, общаться наречиями - это нормально?
- Нормально.
- А я вот так не считаю!
- Странно.
- Да пошел ты!
- Обидно.
Он хотел наладить отношения с тещей и решил заказать ей по интернету красивое модное платье, но, как назло, она проснулась как раз в тот момент, когда он измерял ее рулеткой...