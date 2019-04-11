Скачать
Четверг, 11.04.2019
Судьи Антикоррупционного суда торжественно приняли присягу
Судьи Антикоррупционного суда торжественно приняли присягу
Порошенко: После 21 апреля шутки закончатся и наступит суровая реальность
Порошенко: После 21 апреля шутки закончатся и наступит суровая реальность
Лунин не сыграет против Реала в Ла Лиге
Лунин не сыграет против Реала в Ла Лиге
Мелания Трамп посетила библиотеку: фото
Мелания Трамп посетила библиотеку: фото

Смех до слез: вечерние анекдоты 11 апреля

Смотрите фото (5)
Смех до слез: вечерние анекдоты 11 апреля
16:04 Сегодня Телеграф

Эта подборка веселых анекдотов поднимет вам настроение.

На одесской таможне.

- Что вы везете, гражданин Рабинович? Оружие, наркотики есть?

- Сейчас я посмотрю, просто мне мама чемодан собирала…

В магазине при продаже алкоголя:

- 18 лет есть?

- Да.

- Что такое пейджер?

- Устройство для приема текстовых сообщений.

- Ок.

На ночь глядя есть нельзя… Поэтому многие едят не глядя!

- Думаешь, общаться наречиями - это нормально?

- Нормально.

- А я вот так не считаю!

- Странно.

- Да пошел ты!

- Обидно.

Только хорошее настроение: утренние анекдоты 11 апреля

Он хотел наладить отношения с тещей и решил заказать ей по интернету красивое модное платье, но, как назло, она проснулась как раз в тот момент, когда он измерял ее рулеткой...

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Смех, Настроение, Шутки, Юмор, Позитив, Курьез, Радость, Веселье, Умора, Анекдоты, 11 апреля, Вечерние анекдоты, Хохот, Анекдоты на вечер, Анекдоты на вечер 11 апреля, Вечерние анекдоты 11 апреля.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 11 апреля 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 11 апреля - Березовый день, Берещенье
03 Украину накроют дожди с грозами: синоптики рассказали о похолодании
04 Катя Осадчая подтвердила свою беременность
05 "Доложить мне завтра": президент обратился в СБУ относительно Медведчука
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Еврокомиссия: Северный поток-2 заработает через два-три года
ЕК: Северный поток-2 заработает через два-три года
Украину накроют дожди с грозами: синоптики рассказали о похолодании
Украину накроют дожди с грозами
На Донбассе трое военных ранены
На Донбассе трое военных ранены
Тина Кароль очаровала Олега Винника на &quot;Вечере премьер&quot;
Тина Кароль очаровала Олега Винника на "Вечере премьер"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь