Вы давно так не смеялись: вечерние анекдоты 12 апреля

Веселые анекдоты 12 апреля, что подарят вам теплое весеннее настроение.

- Доктор, умоляю, приезжайте немедленно. У жены сильный приступ аппендицита!

- Hе волнуйтесь. Два года назад я сделал вашей жене операцию и удалил слепой отросток. У человека не может появиться второй аппендикс!

- Правильно, доктор. Hо у человека может появиться вторая жена.

Девушки, перед тем как искать рыцаря, попробуйте сделать из себя принцессу - лошади у рыцарей уже есть.

- Говорят, ты женился на очень умной и красивой женщине!

- Кто тебе это сказал?

- Твоя жена.

- Люся, ты что, пьяная?

- Не-е-е…

- Отлично. Тогла вставай с коврика и заходи домой…

Если вы встретили красивую девушку, которая слушает хорошую музыку, читает книги и понимает сарказм, то сейчас прозвенит будильник.