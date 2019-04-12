Вы давно так не смеялись: вечерние анекдоты 12 апреля

- Доктор, умоляю, приезжайте немедленно. У жены сильный приступ аппендицита!
- Hе волнуйтесь. Два года назад я сделал вашей жене операцию и удалил слепой отросток. У человека не может появиться второй аппендикс!
- Правильно, доктор. Hо у человека может появиться вторая жена.
Девушки, перед тем как искать рыцаря, попробуйте сделать из себя принцессу - лошади у рыцарей уже есть.
- Говорят, ты женился на очень умной и красивой женщине!
- Кто тебе это сказал?
- Твоя жена.
- Люся, ты что, пьяная?
- Не-е-е…
- Отлично. Тогла вставай с коврика и заходи домой…
Если вы встретили красивую девушку, которая слушает хорошую музыку, читает книги и понимает сарказм, то сейчас прозвенит будильник.