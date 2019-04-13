Для отличного настроения: вечерние анекдоты 13 апреля

Забавные анекдоты, которые сделают Ваш вечер веселее.

Закон женской сумочки. Чем больше сумка, тем больше появляется крайне необходимых вещей, которые нужно обязательно с собой взять.

Все маркетологи и мерчандайзеры мира бессильны против мужика со списком покупок.

- Холодно как-то, прям замерзла вся.

- Включи обогреватель.

- Вообще-то это был тонкий намек…

- Намек понял. Ты хочешь, чтобы его включил я.

Рабам давали еды и одежды ровно столько, сколько бы им хватило для того, чтобы они смогли продолжить работать.

Ничего существенного в принципах формирования зарплаты с тех пор не изменилось.

Новый мобильный тариф: "Хорошо погуляли".

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