Для отличного настроения: вечерние анекдоты 13 апреля

Закон женской сумочки. Чем больше сумка, тем больше появляется крайне необходимых вещей, которые нужно обязательно с собой взять.
Все маркетологи и мерчандайзеры мира бессильны против мужика со списком покупок.
- Холодно как-то, прям замерзла вся.
- Включи обогреватель.
- Вообще-то это был тонкий намек…
- Намек понял. Ты хочешь, чтобы его включил я.
Рабам давали еды и одежды ровно столько, сколько бы им хватило для того, чтобы они смогли продолжить работать.
Ничего существенного в принципах формирования зарплаты с тех пор не изменилось.
Новый мобильный тариф: "Хорошо погуляли".
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