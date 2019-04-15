Заряд позитива обеспечен: утренние анекдоты на 15 апреля

Утренний заряд позитива и бодрости обеспечен!

- По молодости я чуть не женился. Но спасла мама. Она пришла с работы пораньше и забрала меня из садика.

В Одессе:

- Мадам! Вы никогда не были замужем?

- Нет!!!

- Ой! А я таки думаю, откуда такое счастливое, не тронутое бытом лицо!

- Моему мужу уже 50 лет. Между нами разница в 20 лет.

- О, поздравляю!

- С чем?

- Ну как же, для своих семидесяти лет вы выглядите очень даже неплохо!

- Ты зачем это сделал?

- Что из того, что я сделал, зачем?

Жена гневно говорит мужу:

- Не, ну пьяный домой пришел - это ладно... А почему у тебя спина-то поцарапана, а?!

- Люся, ты не поверишь... Идти не мог... Орел принес…