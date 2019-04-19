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Проводите время весело: Вечерние анекдоты 19 апреля

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Проводите время весело: Вечерние анекдоты 19 апреля
16:00 Сегодня Телеграф

Подборка курьезных анекдотов, которые заставят вас улыбаться.

- Черт, что с тобой? Ты так хреново выглядишь!

- А... Не спал всю ночь. Ругался с женой. Она у меня историчка.

- Ты хотел сказать истеричка?

- Нет, историчка. Всю ночь рассказывала мне, что я сделал неправильно в течение последних двадцати лет.

Если съесть весь торт целиком, не разрезая, то получится, что вы съели всего один кусочек.

Пожилую пару спросили:

- Как вам удалось пробыть вместе на протяжении 65 лет?

- Мы родились в те времена, когда если что-то ломалось, то это чинили, а не выбрасывали.

Самое драматичное в жизни - говорить продавцу: "Я еще похожу и вернусь". Вы смотрите друг другу в глаза и оба понимаете, что это ложь...

Начинаем день с улыбки: веселые утренние анекдоты 19 апреля

- Милый, мы с девочками посидим где-нибудь, чай попьем, поболтаем.

- Говори точнее, откуда забирать ваш пьяный партизанский отряд.

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