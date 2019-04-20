Начни утро с позитивной ноты: Веселые анекдоты 20 апреля

Самые забавные анекдоты, которые сделают Ваш день.

Она: - А кем вы работаете?

Он: - Слесарем.

Она: - Ой, это должно быть очень интересно! Все эти ваши рашпили, керны, фланцевые притирки, резьба под муфту, стопорение калибровочным шпунтом! Знаете, я в этом ничего не понимаю...

Вот дожила: на платную медицину не хватает денег, на бесплатную - здоровья.

- У меня что, уши большие?

- Нет...

- Или зубы кривые?

- Нет...

- А какого черта я тебе - Зая?!

Если бы я родился индейцем, то у меня было бы прозвище Стремительно Лежащий.

- Повезло тебе, подруга, с мужем! Солидный весь такой, молчаливый.

- Четвертый раз женат. Говорит, что все уже успел сказать предыдущим женам.