Начни утро с позитивной ноты: Веселые анекдоты 20 апреля

Она: - А кем вы работаете?
Он: - Слесарем.
Она: - Ой, это должно быть очень интересно! Все эти ваши рашпили, керны, фланцевые притирки, резьба под муфту, стопорение калибровочным шпунтом! Знаете, я в этом ничего не понимаю...
Вот дожила: на платную медицину не хватает денег, на бесплатную - здоровья.
- У меня что, уши большие?
- Нет...
- Или зубы кривые?
- Нет...
- А какого черта я тебе - Зая?!
Если бы я родился индейцем, то у меня было бы прозвище Стремительно Лежащий.
- Повезло тебе, подруга, с мужем! Солидный весь такой, молчаливый.
- Четвертый раз женат. Говорит, что все уже успел сказать предыдущим женам.