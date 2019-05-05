Не сдержать смех: вечерние анекдоты 5 мая

Самые забавные анекдоты, которые сделают Ваш вечер.

- В наше время настоящая девушка должна не только хорошо готовить, но и хорошо фотографировать то, что приготовила.

Учил с сыном уроки, хуже только с женой обои клеить.

Поймав в лесу матерящегося попугая, Робинзон Крузо понял, что на его острове уже побывали наши моряки!

- Петр Иванович, почему на работу опоздали?

- Пробки. Есть справка.

- Какая справка? Какие пробки? Вы в двухстах метрах от работы живете!

- Вот справка от врача. В ушах - пробки: будильник не услышал.

Если вы приехали из командировки, а квартира чисто прибрана, дети делают уроки, жена готовит, теща вяжет, а собака спокойно спит на своем месте, они таки сломали ваш компьютер!