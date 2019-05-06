Проводите время весело: вечерние анекдоты 6 мая

- А какой у тебя рост?
- 145.
- Ты такая маленькая принцесса. А сколько весишь?
- А вешу еще меньше, 120.
Умный человек, чтобы сделать людям приятное, будет делиться с ними своими горестями, а не радостями.
В аптеке:
- У вас есть активированный уголь?
- Нет, у нас только не активированный, но вы можете его активировать, отправив SMS со словом "Уголь" на 4244.
Лучший способ убедить жену сделать генеральную уборку квартиры - как бы случайно рассказать ей про заначку, которую спрятал неизвестно где.
Парикмахерша, случайно отрезавшая ухо у клиента, говорила таким уверенным тоном, что он поверил, что ему так даже лучше.