Проводите время весело: вечерние анекдоты 6 мая

Смешные анекдоты, которые вызовут у Вас улыбку.

- А какой у тебя рост?

- 145.

- Ты такая маленькая принцесса. А сколько весишь?

- А вешу еще меньше, 120.

Умный человек, чтобы сделать людям приятное, будет делиться с ними своими горестями, а не радостями.

В аптеке:

- У вас есть активированный уголь?

- Нет, у нас только не активированный, но вы можете его активировать, отправив SMS со словом "Уголь" на 4244.

Лучший способ убедить жену сделать генеральную уборку квартиры - как бы случайно рассказать ей про заначку, которую спрятал неизвестно где.

Парикмахерша, случайно отрезавшая ухо у клиента, говорила таким уверенным тоном, что он поверил, что ему так даже лучше.