Проведи этот вечер весело: вечерние анекдоты на 9 мая

Пусть вечер будет наполнен позитивом и хорошими эмоциями.

Блондинка в роддоме плачет. Медсестра спрашивает:

- Почему вы плачете?

- У меня двойня, - всхлипывая, отвечает блондинка.

- И что?

- Что я мужу скажу, откуда второй ребенок?

После пьянки проснулись с незнакомой дамой?

Представьтесь, спросите, как ее зовут.

Если вам дали в ухо, то это ваша жена.

- А у тебя какая машина?

- У меня целых две. Обе, правда, мамины - швейная и стиральная...

Если бы владельцы "Титаника" вовремя сообразили зарегистрировать авторские права, то он бы оказался в конце концов весьма выгодным проектом.

Женитьба - это когда желание каждый день иметь свежую рубашку затмевает тот факт, что она немного смирительная...