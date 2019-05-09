Проведи этот вечер весело: вечерние анекдоты на 9 мая

Блондинка в роддоме плачет. Медсестра спрашивает:
- Почему вы плачете?
- У меня двойня, - всхлипывая, отвечает блондинка.
- И что?
- Что я мужу скажу, откуда второй ребенок?
После пьянки проснулись с незнакомой дамой?
Представьтесь, спросите, как ее зовут.
Если вам дали в ухо, то это ваша жена.
- А у тебя какая машина?
- У меня целых две. Обе, правда, мамины - швейная и стиральная...
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