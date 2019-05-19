Скачать
Среда, 22.05.2019
Нардеп: изменения к закону о выборах будут готовить в течение ночи
Нардеп: изменения к закону о выборах будут готовить в течение ночи
В Украину после многолетнего отсутствия вернулся Хорошковский
В Украину после многолетнего отсутствия вернулся Хорошковский
Чемпион мира отказался возглавить Ювентус
Чемпион мира отказался возглавить Ювентус
Популярные актеры, которые оказались не такими как все (Фото)
Популярные актеры, которые оказались не такими как все (Фото)

Проведи этот вечер весело: вечерние анекдоты на 19 мая

Смотрите фото (5)
Проведи этот вечер весело: вечерние анекдоты на 19 мая
15:56 Вс, 19 Май 2019 Телеграф

Пусть вечер будет наполнен позитивом и хорошими эмоциями.

  • 1

    Прочитал, что по фэн-шуй дома обязательно должен быть источник текущей воды, фонтан или водопад...

    Так чего, унитаз теперь не ремонтировать, что ли?

  • 2

    Согласно тестам "Космо" Семен - гораздо более симпатичная, сексуальная и уверенная в себе женщина, чем его жена.

  • 3

    Чемпион мира по тетрису может посадить за стол в два раза больше гостей, чем обычный человек.

    Муж, который не подкаблучник, самостоятельный, требовательный по делу, имеющий свое мнение по любому вопросу, называется "ты мне все нервы вымотал, сволочь".

  • 4

    - Зачем тебе спирт?

    - Струны протирать.

    - Какие струны?!

    - Струны души!

Начинаем день с улыбки: веселые утренние анекдоты 19 мая

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Смех, Настроение, Подборка, Юмор, Позитив, Радость, Веселье, Приколы, Умора, Прикол, Вечерние анекдоты, Хохот, Анекдоты на вечер, Анекдоты 2019, Анекдоты на вечер 19 мая, Вечерние анекдоты 19 мая.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 По словам главы АП, вопрос о мирном соглашении с РФ могут вынести на референдум
02 "Плохой знак": Парубий прокомментировал решение Зеленского
03 Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ
04 Зеленский назначил нового главу Администрации Президента Украины
05 Зеленский назначил первого помощника президента
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский назначил пятерых заместителей главы АП
Зеленский назначил пятерых заместителей главы АП
Саакашвили подтвердил намерение вернуться в Украину
Саакашвили подтвердил намерение вернуться в Украину
&quot;Плохой знак&quot;: Парубий прокомментировал решение Зеленского
"Плохой знак": Парубий прокомментировал решение Зеленского
Медики объяснили, зачем пить стакан воды натощак
Медики объяснили, зачем пить стакан воды натощак
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь