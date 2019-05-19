Проведи этот вечер весело: вечерние анекдоты на 19 мая

Так чего, унитаз теперь не ремонтировать, что ли?

Прочитал, что по фэн-шуй дома обязательно должен быть источник текущей воды, фонтан или водопад...

Согласно тестам "Космо" Семен - гораздо более симпатичная, сексуальная и уверенная в себе женщина, чем его жена.

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Чемпион мира по тетрису может посадить за стол в два раза больше гостей, чем обычный человек.

Муж, который не подкаблучник, самостоятельный, требовательный по делу, имеющий свое мнение по любому вопросу, называется "ты мне все нервы вымотал, сволочь".