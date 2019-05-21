Утро и улыбка: смешные утренние анекдоты 21 мая

- Я ж в военкомате в призывной комиссии работаю!

- Подожди, а как ты размеры точные определяешь?!

- Ну ростом более 180 см, талия до 90, бицепс за 40, грудь за 120…

- Марина, а ты с какими парнями встречаешься?

- Бред какой-то!.. А ваше имя?

- Как ваша фамилия?

3

Британские ученые провели опыты с алкоголем. Оказалось, что водка со льдом вредит почкам, ром со льдом вредит печени, джин со льдом вредит сердцу, виски со льдом вредит мозгу. Оказывается, этот чертов лед невероятно вреден!

- А я всегда помню день рождения своей тещи.

- Молодец. У вас с ней хорошие отношения?

- Нет, просто жена поставила его как пароль на мой мобильник.