Анекдоты, которые просто сделают ваш день: новые шутки на 25 мая

- Очень просто. Повесить ручку и написать: "Не крутить!"

- Надо бы сделать вечный двигатель на идиотизме. Но как?

3

В декабре у Маши было два приятных события: вышел шестой айфон и парень из тюрьмы, в свое время укравший для нее пятый.

Никто так не аккуратен, как человек, отрывающий от картонного цилиндрика последние сантиметры туалетной бумаги!