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Анекдоты, которые просто сделают ваш день: новые шутки на 25 мая

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Анекдоты, которые просто сделают ваш день: новые шутки на 25 мая
13:01 Сегодня Телеграф

Самые угарные анекдоты, которые заставят вас засмеяться.

  • 1

    - Человеческий идиотизм вечен!

    - Надо бы сделать вечный двигатель на идиотизме. Но как?

    - Очень просто. Повесить ручку и написать: "Не крутить!"

  • 2

     

    - Ваш любимый спорт?

    - Туризм.

    - Какой вид туризма предпочитаете?

    - Медицинский.

    - Это как?

    - Постоянно ездим с женой по врачам...

  • 3

     В декабре у Маши было два приятных события: вышел шестой айфон и парень из тюрьмы, в свое время укравший для нее пятый.

    Никто так не аккуратен, как человек, отрывающий от картонного цилиндрика последние сантиметры туалетной бумаги!

  • 4

    Постовой останавливает машину. Подходит и спрашивает сурово:

    - Вы знак видели?

    - Видел...

    Гаишник (улыбаясь) :

    - Сын мой нарисовал...

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