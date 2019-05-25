Самые веселые и уморительные вечерние анекдоты на 25 мая

Закинула белье в стиральную машинку, сложила продукты для супа в мультиварку, ингредиенты для хлеба - в хлебопечку и легла спать.
Муж звонит, спрашивает, что делаю. Отвечаю: "Стираю, суп варю, хлеб пеку".
И так себя жалко стало - ну прямо рабыня Изаура!
Она была из тех женщин, о которых меня предупреждала мама и которых так рекомендовал папа.
Парикмахер - клиентке:
- Челку косой делать будем?
Клиентка ошарашенно:
- А можно как раньше, ножницами?..
Понял, что мой уровень лени еще не достиг предела, когда увидел, что кто-то выгуливал собачку на поводке через окно первого этажа...
У самого близорукого из наших министров зрение лучше, чем у любого обычного гражданина Украины.
Только они в состоянии различить изменения к лучшему.