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Самые веселые и уморительные вечерние анекдоты на 25 мая

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Самые веселые и уморительные вечерние анекдоты на 25 мая
17:15 Сегодня Телеграф

Сегодня вечером у вас есть возможность зарядиться дозой позитива после тяжелого рабочего дня.

  • 1

    Закинула белье в стиральную машинку, сложила продукты для супа в мультиварку, ингредиенты для хлеба - в хлебопечку и легла спать. 

    Муж звонит, спрашивает, что делаю. Отвечаю: "Стираю, суп варю, хлеб пеку".

    И так себя жалко стало - ну прямо рабыня Изаура!

  • 2

    Она была из тех женщин, о которых меня предупреждала мама и которых так рекомендовал папа.

  • 3

    Парикмахер - клиентке:

    - Челку косой делать будем?

    Клиентка ошарашенно:

    - А можно как раньше, ножницами?..

     Понял, что мой уровень лени еще не достиг предела, когда увидел, что кто-то выгуливал собачку на поводке через окно первого этажа...

  • 4

    У самого близорукого из наших министров зрение лучше, чем у любого обычного гражданина Украины.

    Только они в состоянии различить изменения к лучшему.

Жизненные ситуации: forever alone - это уже приговор

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