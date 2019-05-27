Скачать
Понедельник, 27.05.2019
Стефанчук: В АП подготовили законопроекты об импичменте, отзыве нардепов и мэров
Стефанчук: В АП подготовили законопроекты об импичменте, отзыве нардепов и мэров
Парламент Австрии отправил Курца в отставку
Парламент Австрии отправил Курца в отставку
Шевченко: Футболисты из чемпионата Украины обязаны быть в хорошей форме
Шевченко: Футболисты из чемпионата Украины обязаны быть в хорошей форме
Дженсен Эклс и Джаред Падалеки пока не готовы попрощаться со "Сверхъествественным"
Эклс и Падалеки не готовы попрощаться со "Сверхъествественным"

Для отличного настроения: вечерние анекдоты 27 мая

Смотрите фото (5)
Для отличного настроения: вечерние анекдоты 27 мая
17:33 Сегодня Телеграф

Пускай Ваш вечер будет наполнен позитивной энергетикой.

  • 1

    Дорогие женщины, которых я когда-то обидел, не беспокойтесь, мои хорошие!

    Нашлась-таки стерва, которая за вас всех отомстила!

  • 2

    Объявление:

    "Ищу красивого молодого человека с голубыми глазами, который страстно обнял меня в маршрутке, чтобы я не упала. ВЕРНИ ТЕЛЕФОН, КОЗЕЛ!!!"

  • 3

    Если мужчина перестает бриться каждый день, менять носки, извиняться, говорить комплименты, дарить цветы... все, успокойся: он твой!

     

    - Странный ты... Пришел, напакостил, ушел!

    - Ну, было бы глупо прийти, напакостить и остаться…

  • 4

    - Прости меня.

    - За что?

    - Ты женщина, так что сама придумай, за что я был должен извиниться.

 Добавьте ярких красок в Ваш день: смешные анекдоты на 27 мая

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Улыбка, Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Курьез, Веселье, Смешное, Приколы, Прикол, Анекдоты, 27 мая, Вечерние анекдоты, Хохот, Анекдоты на вечер, Вечерние анекдоты 27 мая, Анекдоты на вечер 27 мая, Анекдоты 27 мая.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 27 мая – День Сидора-Огуречника
02 В Одессе бунт в колонии: произошел пожар и массовый побег заключенных
03 Стало известно, кто возглавил партию "Слуга народа"
04 Дочь Елены Кравец из "Квартала 95" восхитила сеть своей красотой
05 Гройсман о политике Порошенко: Я считаю, что мы просто разные
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Госдолг Украины вырос на 1 млрд долларов
Госдолг Украины вырос на 1 млрд долларов
Бунт в колонии Одессы: в полиции рассказали подробности
Бунт в колонии Одессы: в полиции рассказали подробности
Всемирный банк предоставит Украине $200 млн в кредит
Всемирный банк предоставит Украине $200 млн в кредит
Ник Джонас нежно поздравил Приянку Чопру с годовщиной отношений
Ник Джонас нежно поздравил Приянку Чопру с годовщиной отношений
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь