Для отличного настроения: вечерние анекдоты 27 мая

Дорогие женщины, которых я когда-то обидел, не беспокойтесь, мои хорошие!
Нашлась-таки стерва, которая за вас всех отомстила!
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"Ищу красивого молодого человека с голубыми глазами, который страстно обнял меня в маршрутке, чтобы я не упала. ВЕРНИ ТЕЛЕФОН, КОЗЕЛ!!!"
Если мужчина перестает бриться каждый день, менять носки, извиняться, говорить комплименты, дарить цветы... все, успокойся: он твой!
- Странный ты... Пришел, напакостил, ушел!
- Ну, было бы глупо прийти, напакостить и остаться…
- Прости меня.
- За что?
- Ты женщина, так что сама придумай, за что я был должен извиниться.