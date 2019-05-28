Для Вашего позитивного дня: позитивные анекдоты на 28 мая

Наличие нескольких любовников у женщины развивает логику, у мужчины - логистику.

2

Вышел грибник из лесу к железной дороге, видит: ребята копошатся, гайки от крепления рельс откручивают.

- Вы куда гайки нести собрались?

- В металлолом сдадим.

- Да чего вы там за них получите, копейки.

- За гайки да, а вот за поезд…