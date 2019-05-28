Для Вашего позитивного дня: позитивные анекдоты на 28 мая

Наличие нескольких любовников у женщины развивает логику, у мужчины - логистику.
Вышел грибник из лесу к железной дороге, видит: ребята копошатся, гайки от крепления рельс откручивают.
- Вы куда гайки нести собрались?
- В металлолом сдадим.
- Да чего вы там за них получите, копейки.
- За гайки да, а вот за поезд…
До нас жили ПРЕДки.
После нас будут жить ПОТОМки.
Кто мы?
ТЕПЕРЬки?
СЕЙЧАСки?
Когда жена ушла в SPA-салон, пошире откройте окно и как можно громче крикните:
- Ну все, дорогая, сама мой посуду, а я буду смотреть футбол и пить пиво!
Станете примером бесстрашия для всего двора.
Дети, которые часто остаются дома одни, учат немецкий язык быстрее!