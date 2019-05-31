Отличное завершение дня: вечерние анекдоты 31 мая

Если холостяк купил себе посудомоечную и стиральную машины, шансы его женить снижаются на 2/3.
Одесский дворик.
- Ты знаешь, Сара, самыми лучшими моментами в своей жизни я обязана футболу.
- Циля, неужели ты ходишь на стадион болеть за "Черноморец"?
- Нет, туда ходит мой муж, а я в это время хожу к нашему соседу Семе...
Муж лежит на диване, жена вслух читает новости из интернета:
- Задержан мужчина, пытавшийся провезти в колесе машины 9 тонн марихуаны.
Муж:
- Читай внимательнее, такого быть не может.
Жена:
- Ну не знаю. Тут и фото машины есть, на ней написано "БелАЗ".
А помните, как мы в детстве песок с водой смешивали и называли это каша-малаша?
Большинство девушек до сих пор так и готовят!
Если красивых женщин вокруг намного больше, чем обычно, это может означать только одно - завтра с утра будет болеть голова...