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Отличное завершение дня: вечерние анекдоты 31 мая

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Отличное завершение дня: вечерние анекдоты 31 мая
16:59 Сегодня Телеграф

Убойная доза позитива после тяжелого рабочего дня.

  • 1

    Если холостяк купил себе посудомоечную и стиральную машины, шансы его женить снижаются на 2/3.

  • 2

    Одесский дворик.

    - Ты знаешь, Сара, самыми лучшими моментами в своей жизни я обязана футболу.

    - Циля, неужели ты ходишь на стадион болеть за "Черноморец"?

    - Нет, туда ходит мой муж, а я в это время хожу к нашему соседу Семе...

  • 3

    Муж лежит на диване, жена вслух читает новости из интернета:

    - Задержан мужчина, пытавшийся провезти в колесе машины 9 тонн марихуаны.

    Муж:

    - Читай внимательнее, такого быть не может.

    Жена:

    - Ну не знаю. Тут и фото машины есть, на ней написано "БелАЗ".

    А помните, как мы в детстве песок с водой смешивали и называли это каша-малаша?

    Большинство девушек до сих пор так и готовят!

  • 4

    Если красивых женщин вокруг намного больше, чем обычно, это может означать только одно - завтра с утра будет болеть голова...

Смех да и только: веселые анекдоты на день 31 мая

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