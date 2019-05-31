Отличное завершение дня: вечерние анекдоты 31 мая

Если холостяк купил себе посудомоечную и стиральную машины, шансы его женить снижаются на 2/3.

- Нет, туда ходит мой муж, а я в это время хожу к нашему соседу Семе...

- Циля, неужели ты ходишь на стадион болеть за "Черноморец"?

- Ты знаешь, Сара, самыми лучшими моментами в своей жизни я обязана футболу.

3

Муж лежит на диване, жена вслух читает новости из интернета:

- Задержан мужчина, пытавшийся провезти в колесе машины 9 тонн марихуаны.

Муж:

- Читай внимательнее, такого быть не может.

Жена:

- Ну не знаю. Тут и фото машины есть, на ней написано "БелАЗ".

А помните, как мы в детстве песок с водой смешивали и называли это каша-малаша?

Большинство девушек до сих пор так и готовят!