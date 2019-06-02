Зачем грустить - давай смеяться: уморительные анекдоты на день 2 июня

1 - Вот выйду на пенсию - закончу свою вторую книгу. - О, так вы пишете? - Нет, читаю…

2 - ...человечество является главной причиной глобального изменения климата. - Вы мне зубы не заговаривайте, я спрашиваю, когда отопление включат?!

3 Объявление: "На производство пузырчатой пленки требуются работники с большой силой воли..." Сочинение десятиклассника Сидорова из Южного Бутова на тему "Как я провел лето" помогло местным оперативникам раскрыть четыре глухаря.