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Зачем грустить - давай смеяться: уморительные анекдоты на день 2 июня

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Зачем грустить - давай смеяться: уморительные анекдоты на день 2 июня
12:36 Сегодня Телеграф

Уморительные шутки на 2 июня, которые не дадут вам заскучать.

  • 1

    - Вот выйду на пенсию - закончу свою вторую книгу. 

    - О, так вы пишете? 

    - Нет, читаю…

  • 2

    - ...человечество является главной причиной глобального изменения климата.

    - Вы мне зубы не заговаривайте, я спрашиваю, когда отопление включат?!

  • 3

    Объявление:

    "На производство пузырчатой пленки требуются работники с большой силой воли..."

    Сочинение десятиклассника Сидорова из Южного Бутова на тему "Как я провел лето" помогло местным оперативникам раскрыть четыре глухаря.

  • 4

    Ребенку подарили игрушечный набор доктора! У кота началась новая жизнь с трудноизлечимыми болезнями.

Знаменательные события в истории: 2 июня 2019 года

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Улыбка, Смех, Настроение, Шутки, Позитив, Радость, Веселье, Приколы, Умора, Смешные анекдоты, Анекдоты на день, 2 июня, Хохот, Анекдоты на 2 июня.
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