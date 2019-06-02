Зачем грустить - давай смеяться: уморительные анекдоты на день 2 июня

- Вот выйду на пенсию - закончу свою вторую книгу.
- О, так вы пишете?
- Нет, читаю…
- ...человечество является главной причиной глобального изменения климата.
- Вы мне зубы не заговаривайте, я спрашиваю, когда отопление включат?!
Объявление:
"На производство пузырчатой пленки требуются работники с большой силой воли..."
Сочинение десятиклассника Сидорова из Южного Бутова на тему "Как я провел лето" помогло местным оперативникам раскрыть четыре глухаря.
Ребенку подарили игрушечный набор доктора! У кота началась новая жизнь с трудноизлечимыми болезнями.