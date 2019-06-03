Скачать
Понедельник, 03.06.2019
Зеленский уволил замглавы СБУ Кононенко
Зеленский уволил замглавы СБУ Кононенко
В НБУ сообщили, сколько Украина должна заплатить долга этим летом
В НБУ сообщили, сколько Украина должна заплатить долга этим летом
Мексиканский пухляш: что известно о новом чемпионе мира в хевивейте Энди Руисе
Мексиканский пухляш: что известно о новом чемпионе мира в хевивейте Энди Руисе
Ольга Горбачева показала подросшую младшую дочь
Ольга Горбачева показала подросшую младшую дочь

Сегодня грустить нельзя: веселые анекдоты 3 июня на день

Смотрите фото (5)
Сегодня грустить нельзя: веселые анекдоты 3 июня на день
12:19 Сегодня Телеграф

Свежая порция уморительных анекдотов, которые подымут Вам настроение.

  • 1

    Научный диспут на кафедре микробиологии:

    - Да что вы знаете о плесени, коллега?!

    - Я холостяк, живущий один. Я знаю о плесени все!

  • 2

    Юбилейную встречу одноклассников было решено организовать на океанской яхте двоечника Сидорова.

  • 3

    - Пап, я боюсь, что меня никто не возьмет замуж.

    - Не волнуйся. Возьмешь у матери зелье, подсыплешь кому-нибудь и охомутаешь.

    - А у нее есть такое зелье?!

    - Должно быть. Сколько на нее ни смотрю, другой причины, почему я на ней женился, не вижу.

    Он ухаживал за ней целую неделю, а потом ему отключили интернет.

  • 4

    Украина. Муж собирается в магазин.

    - Дорогая, я в магазин, тебе что-нибудь захватить?

    - Да, любимый, захвати мне облгосадминистрацию.

Понедельник - день тяжелый, но не для нас: легкие анекдоты на утро 3 июня

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Улыбка, Смех, Настроение, Позитив, Веселье, Анекдоты, Смешные анекдоты, Хохот, Смешные шутки, Анекдоты 3 июня, Анекдоты в обед.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Именины (День Ангела) Елены: значение имени и поздравления
02 Команда Зеленского: Смена главы партии "Слуга народа" осуществлена в установленном порядке
03 Мэр Харькова выступает за прямой диалог с Путиным
04 Приметы и обряды на 3 июня – День Елены, День Константина
05 Зеленский и Кучма анонсировали брифинг возле здания АП
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Украине вступает в силу новая редакция &quot;Украинского правописания&quot;
Вступает в силу новая редакция "Украинского правописания"
Итоги дня 2 июня: Снос памятника Жукову в Харькове и трагедия на Kozak Fest
Главные новости 2 июня
Прогноз погоды на неделю: жара до +30° и кратковременные дожди с грозами
Начало недели начнется с жары и дождей с грозами
Создатель культового сериала &quot;Ганнибал&quot; намерен снять четвертый сезон шоу
Создатель культового сериала "Ганнибал" намерен снять четвертый сезон шоу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь