Сегодня грустить нельзя: веселые анекдоты 3 июня на день

Научный диспут на кафедре микробиологии:
- Да что вы знаете о плесени, коллега?!
- Я холостяк, живущий один. Я знаю о плесени все!
Юбилейную встречу одноклассников было решено организовать на океанской яхте двоечника Сидорова.
- Пап, я боюсь, что меня никто не возьмет замуж.
- Не волнуйся. Возьмешь у матери зелье, подсыплешь кому-нибудь и охомутаешь.
- А у нее есть такое зелье?!
- Должно быть. Сколько на нее ни смотрю, другой причины, почему я на ней женился, не вижу.
Он ухаживал за ней целую неделю, а потом ему отключили интернет.
Украина. Муж собирается в магазин.
- Дорогая, я в магазин, тебе что-нибудь захватить?
- Да, любимый, захвати мне облгосадминистрацию.