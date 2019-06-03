Сегодня грустить нельзя: веселые анекдоты 3 июня на день

- Я холостяк, живущий один. Я знаю о плесени все!

- Да что вы знаете о плесени, коллега?!

Юбилейную встречу одноклассников было решено организовать на океанской яхте двоечника Сидорова.

3

- Пап, я боюсь, что меня никто не возьмет замуж.

- Не волнуйся. Возьмешь у матери зелье, подсыплешь кому-нибудь и охомутаешь.

- А у нее есть такое зелье?!

- Должно быть. Сколько на нее ни смотрю, другой причины, почему я на ней женился, не вижу.

Он ухаживал за ней целую неделю, а потом ему отключили интернет.