Да будет смех: уморительные анекдоты на вечер 3 июня

У каждой женщины должен быть такой мужчина, который все же дозвонится до нее на 87-й раз, чтобы задать один-единственный вопрос:
- Ну вот на хрена тебе телефон?!
- Вот кто так заправляет постель? Смотри! Сначала простыня, потом подушка, потом я, потом одеяло, еще одеяло и сверху кот!
Идея для малого сезонного бизнеса - анонимный вынос елки.
Бывает, посмотришь на человека и не знаешь, куда его послать... Судя по виду, он уже везде был!
- Привет, что-то тебя давно не видно.
- В Израиле был, у Стены Плача.
- Богу записочку положил, да?
- Ага. "Буду не скоро. Яша".