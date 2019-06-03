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Да будет смех: уморительные анекдоты на вечер 3 июня

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Да будет смех: уморительные анекдоты на вечер 3 июня
17:18 Сегодня Телеграф

Волна позитивных эмоций в конец рабочего дня.

  • 1

    У каждой женщины должен быть такой мужчина, который все же дозвонится до нее на 87-й раз, чтобы задать один-единственный вопрос:

    - Ну вот на хрена тебе телефон?!

  • 2

    - Вот кто так заправляет постель? Смотри! Сначала простыня, потом подушка, потом я, потом одеяло, еще одеяло и сверху кот!

  • 3

    Идея для малого сезонного бизнеса - анонимный вынос елки.

    Бывает, посмотришь на человека и не знаешь, куда его послать... Судя по виду, он уже везде был!

  • 4

    - Привет, что-то тебя давно не видно.

    - В Израиле был, у Стены Плача.

    - Богу записочку положил, да?

    - Ага. "Буду не скоро. Яша".

Сегодня грустить нельзя: веселые анекдоты 3 июня на день

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