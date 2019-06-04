Позитивное начало дня: утренние анекдоты 4 июня

- В детстве я никем особенно не хотел стать.
- У тебя это получилось.
Самое полезное, что я сделал на работе за последнее время, - смазал дверь, чтобы не слышно было, как я ухожу на час раньше.
Славик поставил бабушку в тупик, приехав к ней уже толстым.
У многих девушек на майках написано, что любят они Нью-Йорк, а на лице - что Житомир...
- Раньше наша собака занимала первое место в сердце моей жены. Теперь это место занял я!
- И как же тебе это удалось?
- Понимаешь, пес не ест то, что готовит жена. А я ем!