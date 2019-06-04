Позитивное начало дня: утренние анекдоты 4 июня

- У тебя это получилось.

- В детстве я никем особенно не хотел стать.

Самое полезное, что я сделал на работе за последнее время, - смазал дверь, чтобы не слышно было, как я ухожу на час раньше.

У многих девушек на майках написано, что любят они Нью-Йорк, а на лице - что Житомир...

Славик поставил бабушку в тупик, приехав к ней уже толстым.

4

- Раньше наша собака занимала первое место в сердце моей жены. Теперь это место занял я!

- И как же тебе это удалось?

- Понимаешь, пес не ест то, что готовит жена. А я ем!