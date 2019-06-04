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Вторник, 04.06.2019
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Позитивное начало дня: утренние анекдоты 4 июня

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Позитивное начало дня: утренние анекдоты 4 июня
05:55 Сегодня Телеграф

Пускай улыбка не сходит с лица вместе с нашей утренней подборкой анекдотов на 4 июня!

  • 1

    - В детстве я никем особенно не хотел стать.

    - У тебя это получилось.

  • 2

    Самое полезное, что я сделал на работе за последнее время, - смазал дверь, чтобы не слышно было, как я ухожу на час раньше.

  • 3

    Славик поставил бабушку в тупик, приехав к ней уже толстым.

    У многих девушек на майках написано, что любят они Нью-Йорк, а на лице - что Житомир...

  • 4

    - Раньше наша собака занимала первое место в сердце моей жены. Теперь это место занял я!

    - И как же тебе это удалось?

    - Понимаешь, пес не ест то, что готовит жена. А я ем!

Да будет смех: уморительные анекдоты на вечер 3 июня

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