Хорошее начало дня: утренние анекдоты 6 июня

Если вы случайно вместе с едой съели упаковку - не паникуйте, по своему составу они почти ничем не отличаются друг от друга.

На парковке для пяти машин обычно умещается только три дамских автомобиля.

3

Хитрая жена наивного мужа убедила его, что тот, кто главный в доме, тот моет посуду.

Блондинка:

- Ты что, обиделся?

- Я никогда не обижаюсь на дураков, детей и женщин.

- Так я, по-твоему, еще и дура?!

- Даже и не знаю, что тебе теперь ответить…