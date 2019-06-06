Хорошее начало дня: утренние анекдоты 6 июня

Если вы случайно вместе с едой съели упаковку - не паникуйте, по своему составу они почти ничем не отличаются друг от друга.
На парковке для пяти машин обычно умещается только три дамских автомобиля.
Хитрая жена наивного мужа убедила его, что тот, кто главный в доме, тот моет посуду.
Блондинка:
- Ты что, обиделся?
- Я никогда не обижаюсь на дураков, детей и женщин.
- Так я, по-твоему, еще и дура?!
- Даже и не знаю, что тебе теперь ответить…
Если вам нечего делать:
1) Попробуйте вывернуть нижнюю губу наизнанку (без рук).
2) Повторите процедуру с открытым ртом.
3) И еще раз проделайте пункт №2 перед зеркалом.
Согласитесь, понятие "дебил" блекнет по сравнению с увиденным!