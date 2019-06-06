Скачать
Четверг, 06.06.2019
Встреча Могерини-Зеленский: ЕС продолжит поддерживать Украину
Встреча Могерини-Зеленский: ЕС продолжит поддерживать Украину
Ющенко выдвинули подозрение из-за "Межигорья"
Ющенко выдвинули подозрение из-за "Межигорья"
Руй Кошта в шаге от возвращения в Милан
Руй Кошта в шаге от возвращения в Милан
Знаменитости, которые похожи друг на друга (Фото)
Знаменитости, которые похожи друг на друга (Фото)

Хорошее начало дня: утренние анекдоты 6 июня

Смотрите фото (5)
Хорошее начало дня: утренние анекдоты 6 июня
06:30 Сегодня Телеграф

Самые угарные анекдоты, которые заставят вас засмеяться.

  • 1

    Если вы случайно вместе с едой съели упаковку - не паникуйте, по своему составу они почти ничем не отличаются друг от друга.

  • 2

    На парковке для пяти машин обычно умещается только три дамских автомобиля.

  • 3

    Хитрая жена наивного мужа убедила его, что тот, кто главный в доме, тот моет посуду.

    Блондинка:

    - Ты что, обиделся?

    - Я никогда не обижаюсь на дураков, детей и женщин.

    - Так я, по-твоему, еще и дура?!

    - Даже и не знаю, что тебе теперь ответить…

  • 4

    Если вам нечего делать:

    1) Попробуйте вывернуть нижнюю губу наизнанку (без рук).

    2) Повторите процедуру с открытым ртом.

    3) И еще раз проделайте пункт №2 перед зеркалом.

    Согласитесь, понятие "дебил" блекнет по сравнению с увиденным!

Улыбнись, не грусти: вечерние анекдоты 5 июня

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Улыбка, Смех, Позитив, Веселье, Анекдоты, Веселые анекдоты, 6 июня, Хохот, Смешные шутки, Утренние анекдоты, Анекдоты на утро, Анекдоты на 6 июня, Анекдоты на утро 6 июня.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вознесение Господне 2019: как встретить праздник
02 Полуфинал Лиги Наций. Португалия - Швейцария: события матча (Видео)
03 Уайлдер: В раздевалке у Джошуа случился нервный срыв
04 Сайдик оценил предложение Кучмы о снятии блокады с ОРДЛО
05 Епифаний: Справедливый мир может воцариться только через победу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Опрос: В Украине сохраняются прозападные настроения
В Украине сохраняются прозападные настроения
Глава МВФ о торговой войне США и Китая: Они сами себе наносят раны
Глава МВФ о торговой войне США и Китая: Они сами себе наносят раны
Прогноз погоды на 5 июня: 30° жара и кратковременные дожди с грозами
Погода на 5 июня: жара с дождем и градом
Диетологи рассказали, как ускорить процесс похудения
Диетологи рассказали, как ускорить процесс похудения
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь