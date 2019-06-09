Порция позитива: смешные анекдоты на день 9 июня

Я работаю на заводе по производству клея. Мне тут нравится, у нас шоколадные стены, гномики помогают нам расфасовывать товар, на досуге можно кататься на радуге, и вообще я одуванчик.
- М-м-м... Я смотрю, у нас сегодня романтический вечер! Свечи, масло...
- Петрович, закрой капот!
- Тетенька-продавец, а вы мне вчера неправильно сдачи дали.
- Ну что ж ты, мальчик? Вчера и надо было приходить. А сегодня уже поздно.
- Хорошо, тогда я оставлю себе эти лишние 100 гривен...
- Давай встречаться?
- Я ненормальная.
- Это значит "нет"?
- Это значит "да", но потом не ной.
- Папа, а куда мы так поздно идем?
- Мы идем делать доброе дело. На автостоянке машинки
за день устали, хотят спать, а разуть их некому.