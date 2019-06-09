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Порция позитива: смешные анекдоты на день 9 июня

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Порция позитива: смешные анекдоты на день 9 июня
13:08 Сегодня Телеграф

Уморительные шутки, которые помогут вам проснуться.

  • 1

    Я работаю на заводе по производству клея. Мне тут нравится, у нас шоколадные стены, гномики помогают нам расфасовывать товар, на досуге можно кататься на радуге, и вообще я одуванчик.

  • 2

    - М-м-м... Я смотрю, у нас сегодня романтический вечер! Свечи, масло...

    - Петрович, закрой капот!

  • 3

    - Тетенька-продавец, а вы мне вчера неправильно сдачи дали.

    - Ну что ж ты, мальчик? Вчера и надо было приходить. А сегодня уже поздно.

    - Хорошо, тогда я оставлю себе эти лишние 100 гривен...

    - Давай встречаться?

    - Я ненормальная.

    - Это значит "нет"?

    - Это значит "да", но потом не ной.

  • 4

    - Папа, а куда мы так поздно идем?

    - Мы идем делать доброе дело. На автостоянке машинки

    за день устали, хотят спать, а разуть их некому.

Начинаем день с улыбки: веселые утренние анекдоты 9 июня

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