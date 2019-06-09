Порция позитива: смешные анекдоты на день 9 июня

Я работаю на заводе по производству клея. Мне тут нравится, у нас шоколадные стены, гномики помогают нам расфасовывать товар, на досуге можно кататься на радуге, и вообще я одуванчик.

- М-м-м... Я смотрю, у нас сегодня романтический вечер! Свечи, масло...

3

- Тетенька-продавец, а вы мне вчера неправильно сдачи дали.

- Ну что ж ты, мальчик? Вчера и надо было приходить. А сегодня уже поздно.

- Хорошо, тогда я оставлю себе эти лишние 100 гривен...

- Давай встречаться?

- Я ненормальная.

- Это значит "нет"?

- Это значит "да", но потом не ной.