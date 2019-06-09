Нет времени грустить: вечерние анекдоты 9 июня

1

Попросила мужа сходить в магазин, дала ему шпаргалку, что надо купить:

1. Хлеб.

2. Колбаса.

3. Молоко.

4. Зубная паста.

5. Туалетная бумага.

6. Пиво.

Когда он пришел из магазина и я стала разгружать пакет, там оказались: один батон хлеба, две палки колбасы, три пакета молока, четыре тюбика зубной пасты, пять рулонов туалетной бумаги и шесть бутылок пива.

Придраться не к чему, но в следующий раз список необходимых покупок придется начать с пива.