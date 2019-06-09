Нет времени грустить: вечерние анекдоты 9 июня

Попросила мужа сходить в магазин, дала ему шпаргалку, что надо купить:
1. Хлеб.
2. Колбаса.
3. Молоко.
4. Зубная паста.
5. Туалетная бумага.
6. Пиво.
Когда он пришел из магазина и я стала разгружать пакет, там оказались: один батон хлеба, две палки колбасы, три пакета молока, четыре тюбика зубной пасты, пять рулонов туалетной бумаги и шесть бутылок пива.
Придраться не к чему, но в следующий раз список необходимых покупок придется начать с пива.
- Почему на рекламе кредитов изображены люди, которые всегда смеются?
- Они смеются над теми, кто эти кредиты берет!
Чисто женская логика - выщипывать брови, чтобы потом рисовать их карандашом.
Мужикам не понять...
Никогда не смеши человека, который жует печеньку: подожди, пока он начнет запивать ее чаем.
На митинге люди кричали: "Жулики и воры! Вы ограбили народ! Все вывезли за границу!"
Причем большинство - с завистью в голосе.