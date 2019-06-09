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Нет времени грустить: вечерние анекдоты 9 июня

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Нет времени грустить: вечерние анекдоты 9 июня
17:05 Сегодня Телеграф

Свежая порция уморительных анекдотов, которые поднимут Вам настроение.

  • 1

    Попросила мужа сходить в магазин, дала ему шпаргалку, что надо купить:

    1. Хлеб.

    2. Колбаса.

    3. Молоко.

    4. Зубная паста.

    5. Туалетная бумага.

    6. Пиво.

    Когда он пришел из магазина и я стала разгружать пакет, там оказались: один батон хлеба, две палки колбасы, три пакета молока, четыре тюбика зубной пасты, пять рулонов туалетной бумаги и шесть бутылок пива.

    Придраться не к чему, но в следующий раз список необходимых покупок придется начать с пива.

  • 2

    - Почему на рекламе кредитов изображены люди, которые всегда смеются?

    - Они смеются над теми, кто эти кредиты берет!

  • 3

    Чисто женская логика - выщипывать брови, чтобы потом рисовать их карандашом.

    Мужикам не понять...

    Никогда не смеши человека, который жует печеньку: подожди, пока он начнет запивать ее чаем.

  • 4

    На митинге люди кричали: "Жулики и воры! Вы ограбили народ! Все вывезли за границу!"

    Причем большинство - с завистью в голосе.

Порция позитива: смешные анекдоты на день 9 июня

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Улыбка, Смех, Позитив, Веселье, Приколы, Смешные анекдоты, Вечерние анекдоты, Хохот, Смешные шутки, Вечерние анекдоты 9 июня.
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