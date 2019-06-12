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Среда, 12.06.2019
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Лучшее время для отборного юмора: анекдоты на вечер 12 июня

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Лучшее время для отборного юмора: анекдоты на вечер 12 июня
17:03 Сегодня Телеграф

Мы уверенны, что эти шутки заставят вас смеяться даже после самого трудного дня.

  • 1

    - Мама, смотри, какой огромный грузовик едет - с пятиэтажный дом!

    - Сынок, я же тебе триста миллионов раз говорила - никогда не преувеличивай!

  • 2

     В Украине все живут весело, потому что одни получают смешную зарплату, а другие хохоча ее им платят.

  • 3

    Студент выучил все билеты по философии, но не пошел на экзамен, потому что жизнь не имеет смысла и все люди в ней пешки.

     Бывает, лежишь на диване, пьешь пиво, смотришь телевизор. А тут звонок: "Ты сына забрал? Продукты купил? Завтра мама приезжает, не забыл? Что ты молчишь, Сережа?" А ты не Сережа, ты Эдик! И на душе праздник!

  • 4

    Не забрасывайте надолго свои страницы в социальных сетях - люди могут подумать, что у вас появилась интересная жизнь.

И пускай улыбка не сходит с вашего лица: вечерние анекдоты 11 июня

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