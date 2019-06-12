Лучшее время для отборного юмора: анекдоты на вечер 12 июня

- Сынок, я же тебе триста миллионов раз говорила - никогда не преувеличивай!

В Украине все живут весело, потому что одни получают смешную зарплату, а другие хохоча ее им платят.

3

Студент выучил все билеты по философии, но не пошел на экзамен, потому что жизнь не имеет смысла и все люди в ней пешки.

Бывает, лежишь на диване, пьешь пиво, смотришь телевизор. А тут звонок: "Ты сына забрал? Продукты купил? Завтра мама приезжает, не забыл? Что ты молчишь, Сережа?" А ты не Сережа, ты Эдик! И на душе праздник!