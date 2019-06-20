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Четверг, 20.06.2019
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Убийственный заряд позитива на день: анекдоты на 20 июня

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Убийственный заряд позитива на день: анекдоты на 20 июня
12:00 Сегодня Телеграф

Свежая порция юмора специально для наших читателей!

  • 1

    Встречаются два друга.

    - Привет! Что нового?

    - Начал учить французский, хочу стать своим в Париже!

    - Чтобы стать своим в Париже, надо учить арабский!

  • 2

    - А где варенье?

    - Бродит где-то.

  • 3

    Считается, что средний человек говорит 5000 слов в день, а женщина говорит 7000 слов в день…

    Проблема в том, что, когда я прихожу домой с работы, мои 5000 слов уже закончились, в то время как моя жена свои 7000 еще даже не начинала тратить…

    Полезный совет: прежде чем вынести на помойку кучу коробок, оставшихся после ремонта или крупной покупки, убедитесь, что ни в одной из них нет вашего кота.

  • 4

    Вся еда - это тупо приправа к хлебу.

Посмейтесь от души: веселые утренние анекдоты 20 июня

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