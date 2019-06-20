Убийственный заряд позитива на день: анекдоты на 20 июня

Встречаются два друга.
- Привет! Что нового?
- Начал учить французский, хочу стать своим в Париже!
- Чтобы стать своим в Париже, надо учить арабский!
- А где варенье?
- Бродит где-то.
Считается, что средний человек говорит 5000 слов в день, а женщина говорит 7000 слов в день…
Проблема в том, что, когда я прихожу домой с работы, мои 5000 слов уже закончились, в то время как моя жена свои 7000 еще даже не начинала тратить…
Полезный совет: прежде чем вынести на помойку кучу коробок, оставшихся после ремонта или крупной покупки, убедитесь, что ни в одной из них нет вашего кота.
Вся еда - это тупо приправа к хлебу.