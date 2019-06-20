Убийственный заряд позитива на день: анекдоты на 20 июня

3

Считается, что средний человек говорит 5000 слов в день, а женщина говорит 7000 слов в день…

Проблема в том, что, когда я прихожу домой с работы, мои 5000 слов уже закончились, в то время как моя жена свои 7000 еще даже не начинала тратить…

Полезный совет: прежде чем вынести на помойку кучу коробок, оставшихся после ремонта или крупной покупки, убедитесь, что ни в одной из них нет вашего кота.