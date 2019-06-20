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Четверг, 20.06.2019
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Хорошее настроение гарантировано: вечерние анекдоты 20 июня

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Хорошее настроение гарантировано: вечерние анекдоты 20 июня
17:00 Сегодня Телеграф

Подборка веселых анекдотов для отличного вечера!

  • 1

    В дымину пьяный гаишник останавливает грузовик...

    - Мужик! Я тебя уже в пятый раз спрашиваю! Что это у тебя из машины сыплется?

    - Товарищ капитан! Я вам уже пятый раз отвечаю! Зима... Гололед... Посыпаю...

  • 2

    Пьяная женщина - легкая добыча. Но, к сожалению, тяжелая ноша.

  • 3

    Почему в Северной Корее нет Интернета? Чтобы население не узнало, что рис - это только гарнир.

    Ничто так не красит спящую женщину, как ребенок, сидящий рядом с фломастерами.

  • 4

    Директор - начальнику охраны нового мясокомбината:

    - Усильте охрану склада, чтобы всякая шпана с улицы нашу колбасу не воровала.

    - Усилили уже. А вот на проходной охраны нет, надо бы поставить.

    - Не надо. Работники знают, из чего наша колбаса делается, воровать не будут.

Убийственный заряд позитива на день: анекдоты на 20 июня

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