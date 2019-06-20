Хорошее настроение гарантировано: вечерние анекдоты 20 июня

В дымину пьяный гаишник останавливает грузовик...
- Мужик! Я тебя уже в пятый раз спрашиваю! Что это у тебя из машины сыплется?
- Товарищ капитан! Я вам уже пятый раз отвечаю! Зима... Гололед... Посыпаю...
Пьяная женщина - легкая добыча. Но, к сожалению, тяжелая ноша.
Почему в Северной Корее нет Интернета? Чтобы население не узнало, что рис - это только гарнир.
Ничто так не красит спящую женщину, как ребенок, сидящий рядом с фломастерами.
Директор - начальнику охраны нового мясокомбината:
- Усильте охрану склада, чтобы всякая шпана с улицы нашу колбасу не воровала.
- Усилили уже. А вот на проходной охраны нет, надо бы поставить.
- Не надо. Работники знают, из чего наша колбаса делается, воровать не будут.