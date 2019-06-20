Хорошее настроение гарантировано: вечерние анекдоты 20 июня

1 В дымину пьяный гаишник останавливает грузовик... - Мужик! Я тебя уже в пятый раз спрашиваю! Что это у тебя из машины сыплется? - Товарищ капитан! Я вам уже пятый раз отвечаю! Зима... Гололед... Посыпаю...

2 Пьяная женщина - легкая добыча. Но, к сожалению, тяжелая ноша.

3 Почему в Северной Корее нет Интернета? Чтобы население не узнало, что рис - это только гарнир. Ничто так не красит спящую женщину, как ребенок, сидящий рядом с фломастерами.