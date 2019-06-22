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Свежая порция юмора: смешные анекдоты 22 июня

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Свежая порция юмора: смешные анекдоты 22 июня
12:49 Сегодня Телеграф

Эта подборка веселых анекдотов поднимет вам настроение.

  • 1

    Хорошо быть женщиной - знаешь, что твое место НА КУХНЕ, а каково нам, мужикам, - ищи себя в этом большом и жестоком мире!

  • 2

    Странные все-таки эти феминистки: вместо того чтобы два раза в день вымыть за любимым мужем посуду, они предпочитают весь день пахать в офисе на чужого дядю...

  • 3

    Как-то решил приколоться и в резюме, в графе положительные качества, написал - отсутствие совести. И тут же стали предлагать та-а-акие должности...

    Возможно, для многих юных пользователей Интернета это будет новостью, но лайки - это собаки.

  • 4

    - Твое сердце бьется так часто. Ты хочешь сказать мне что-то важное?

    - Доктор, прекратите смеяться над тахикардией!

 Давайте посмеемся: утренняя подборка самых анекдотов на 22 июня

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