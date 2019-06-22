Свежая порция юмора: смешные анекдоты 22 июня

Хорошо быть женщиной - знаешь, что твое место НА КУХНЕ, а каково нам, мужикам, - ищи себя в этом большом и жестоком мире!

Странные все-таки эти феминистки: вместо того чтобы два раза в день вымыть за любимым мужем посуду, они предпочитают весь день пахать в офисе на чужого дядю...

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Как-то решил приколоться и в резюме, в графе положительные качества, написал - отсутствие совести. И тут же стали предлагать та-а-акие должности...

Возможно, для многих юных пользователей Интернета это будет новостью, но лайки - это собаки.